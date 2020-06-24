38 пациентов рязанских больных коронавирусом - в тяжелом состоянии
Оперативная рабочая группа сообщает о том, что к вечеру 24 июня в стационарах находятся на лечении 417 пациентов с COVID-19, в том числе 7 детей.
По информации медиков, состояние 64 человек врачи оценивают как удовлетворительное. 315 пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести. 38 человек тяжело больны, 12 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
За истекшие сутки выздоровели еще 27 человек, 11 из них проходили лечение в стационаре. В целом с начала пандемии в регионе общее количество выздоровевших достигло 3294 человек.
Больно думать, что каждый десятый рязанец с коронавирусной инфекцией - ребенок. А число детей с подтвержденным диагнозом COVID-19 возросло до 469.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!
ИСТОЧНИК KP.RU