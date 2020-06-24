38 пациентов рязанских больных коронавирусом - в тяжелом состоянии

24 Июнь 2020 2020-06-24T20:32:38+03:00

При этом за истекшие сутки выздоровели 27 человек, 11 из них вписались из стационаров

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Оперативная рабочая группа сообщает о том, что к вечеру 24 июня в стационарах находятся на лечении 417 пациентов с COVID-19, в том числе 7 детей.

По информации медиков, состояние 64 человек врачи оценивают как удовлетворительное. 315 пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести. 38 человек тяжело больны, 12 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За истекшие сутки выздоровели еще 27 человек, 11 из них проходили лечение в стационаре. В целом с начала пандемии в регионе общее количество выздоровевших достигло 3294 человек.

Больно думать, что каждый десятый рязанец с коронавирусной инфекцией - ребенок. А число детей с подтвержденным диагнозом COVID-19 возросло до 469.

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ИСТОЧНИК KP.RU