В изготовлении кабриолета Сергея Шойгу приняли участие рязанцы

24 Июнь 2020 2020-06-24T18:59:47+03:00

При этом стоимость Aurus Senat Cabriolet, который принимал участие в параде 24 июня, держится в тайне

Изменить размер текста: A A

Кабриолет Aurus отметился на параде — на нем по Красной площади проехал министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу.

Облик новинки оформлен в узнаваемом стиле лимузинов Aurus Senat. Отличительной особенностью кабриолета Aurus, предназначенного для парадов, является наличие уникального режима, при включении которого подвеска авто «подстраивается» под брусчатку. При этом скорость передвижения не превышает 20 км/час. Об этих особенностях рассказал сайт NJ CAR.RU.

Примечательно, что салон автомобиля, стоимость которого держится в тайне, отделан с использованием кожи, которая создавалась по специальному заказу в Рязани.

В торжествах приняли участие курсанты Рязанского десантного училища, промаршировавшие, в том числе и перед руководителями 10 государств, под мелодию песни «Нам нужна одна победа».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU