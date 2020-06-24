2020-06-24T18:59:47+03:00
Политика

В изготовлении кабриолета Сергея Шойгу приняли участие рязанцы

При этом стоимость Aurus Senat Cabriolet, который принимал участие в параде 24 июня, держится в тайне
Антон ВОХЕЧ
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Парадные кабриолеты. Фото с сайта NJ CAR.RU.Парадные кабриолеты. Фото с сайта NJ CAR.RU.
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Кабриолет Aurus отметился на параде — на нем по Красной площади проехал министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу.

Облик новинки оформлен в узнаваемом стиле лимузинов Aurus Senat. Отличительной особенностью кабриолета Aurus, предназначенного для парадов, является наличие уникального режима, при включении которого подвеска авто «подстраивается» под брусчатку. При этом скорость передвижения не превышает 20 км/час. Об этих особенностях рассказал сайт NJ CAR.RU.

Примечательно, что салон автомобиля, стоимость которого держится в тайне, отделан с использованием кожи, которая создавалась по специальному заказу в Рязани.

В торжествах приняли участие курсанты Рязанского десантного училища, промаршировавшие, в том числе и перед руководителями 10 государств, под мелодию песни «Нам нужна одна победа».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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