ХК «Рязань» проведет семь контрольных матчей

24 Июнь 2020 2020-06-24T15:54:42+03:00

Первая из них пройдет 31 июля в Новогорске против «Динамо»

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Из отпуска игроки и тренерский состав ХК «Рязань» выйдут 8 июля. Два дня на медосмотр, и 10 июля состоится первая тренировка. Все сборы команда уже по традиции проведет в Рязани. Об этом рассказала клубная пресс-служба.

Первая из контрольных игр пройдет 31 июля в Новогорске против «Динамо». Лишь 17 августа «Рязань» сыграет со «Звездой» в Москве. Затем подопечные Сергея Решетникова будут дважды противостоять воскресенскому «Химику». На домашнем льду 20 августа, а затем – 22, в Подмосковье.

После этого ХК «Рязань» померится силами с соперниками на предсезонном турнире в Тамбове. «Горожане» сыграют с ХК «Ростов» (28 августа), ХК «Тамбов» (29 августа), и «Бураном» (30 августа).

По предварительной информации, официальные игры ВХЛ начнутся 4 сентября. Клубом-партнером рязанской команды станет «Витязь», выступающий в КХЛ.

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ИСТОЧНИК KP.RU