Состоялось общее собрание рязанского отделения партии «ЗА ПРАВДУ»

24 Июнь 2020 2020-06-24T14:35:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Общее собрание рязанского отделения партии «ЗА ПРАВДУ» прошло 24 июня в присутствии представителей Областной избирательной комиссии. Основной вопрос повестки дня – выдвижение кандидатов в депутаты Рязанской областной Думы VII созыва. Выборы пройдут в Единый день голосования 13 сентября.

Члены Регионального отделения партии «ЗА ПРАВДУ» и ее сторонники выдвинуты как по партийному списку, так и по трем одномандатным округам - №№ 4,5 и 15. Партийный лидер Захар Прилепин, как и обещал, дал согласие возглавить первую тройку. Вторым номером идет член Политсовета партии, известный политолог Сергей Михеев. Замыкает тройку руководитель регионального отделения Григорий Парсентьев.

- В наш список вошли достойные люди, патриоты рязанской земли, - прокомментировал выдвижение коллег по партии Захар Прилепин. – Среди них, прежде всего, Григорий Парсентьев – общественный активист, авторитетный руководитель, перспективный молодой политик, замечательный и обаятельный парень.

В одномандатных округах «ЗА ПРАВДУ» будут представлять муниципальный депутат Артем Горбачев, предприниматели Николай Скуратов и Эдуард Падун.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU