Рязанский человек-оркестр радует земляков и гостей города Новомичуринска

24 Июнь 2020 2020-06-24T16:06:14+03:00

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Новомичуринцев и гостей города на улице Волкова песнями приветствовал настоящий уличный музыкант. Под баян и электрогитару Алексей Никонов поочередно исполнял песни собственного сочинения и хиты отечественной эстрады. Привязанный к правой ноге ярко-желтый бубен бодро выбивал ритм.

– Теперь я буду жить в Новомичуринске, купили здесь с подругой квартиру, – рассказал 63-летний человек-оркестр журналисту ИД «Пресса». – Приехал из Кораблинского района, работал в Аманове в деревенском клубе. В юности учился и в театральном, и в политехническом. Несмотря на то что работал и главным механиком, и шофером, и одновременно руководил музыкальным ансамблем, в жизни я себя еще не нашел. В Новомичуринске я готов выступать на любой сцене, даже в ресторанах. Ведь я и член Российского союза писателей, и Рязанского союза профлитераторов, а недавно меня приняли в Российский музыкальный союз.

Вниманию и улыбкам прохожих Никонов был рад - это заметно. Да и емкость с надписью «Вклад в искусство» пополнялась звонкими монетами. К тому же, сборники «Стихами плакали поэты» и «Я займу немного времени» нет-нет да кого-нибудь интересовали. Невольные зрители за песни и позитив благодарили, кто-то даже жал руку.

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ИСТОЧНИК KP.RU