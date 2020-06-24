2020-06-24T16:06:14+03:00
Общество

Рязанский человек-оркестр радует земляков и гостей города Новомичуринска

Алексей Никонов - член сразу трех творческих союзов, но уверяет, что так и не нашел себя
Антон ВОХЕЧ
Поделиться:
Ищущий человек Алексей Никонов выступил прямо на улице. Фото; сайт ИД "Пресса".Ищущий человек Алексей Никонов выступил прямо на улице. Фото; сайт ИД "Пресса".
Изменить размер текста:

Новомичуринцев и гостей города на улице Волкова песнями приветствовал настоящий уличный музыкант. Под баян и электрогитару Алексей Никонов поочередно исполнял песни собственного сочинения и хиты отечественной эстрады. Привязанный к правой ноге ярко-желтый бубен бодро выбивал ритм.

– Теперь я буду жить в Новомичуринске, купили здесь с подругой квартиру, – рассказал 63-летний человек-оркестр журналисту ИД «Пресса». – Приехал из Кораблинского района, работал в Аманове в деревенском клубе. В юности учился и в театральном, и в политехническом. Несмотря на то что работал и главным механиком, и шофером, и одновременно руководил музыкальным ансамблем, в жизни я себя еще не нашел. В Новомичуринске я готов выступать на любой сцене, даже в ресторанах. Ведь я и член Российского союза писателей, и Рязанского союза профлитераторов, а недавно меня приняли в Российский музыкальный союз.

Вниманию и улыбкам прохожих Никонов был рад - это заметно. Да и емкость с надписью «Вклад в искусство» пополнялась звонкими монетами. К тому же, сборники «Стихами плакали поэты» и «Я займу немного времени» нет-нет да кого-нибудь интересовали. Невольные зрители за песни и позитив благодарили, кто-то даже жал руку.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ХК «Рязань» проведет семь контрольных матчей
Состоялось общее собрание рязанского отделения партии «ЗА ПРАВДУ»
Рязанский человек-оркестр радует земляков и гостей города Новомичуринска
За истекшие сутки коронавирусом заразились 26 жителей Рязани
Рязанские десантники промаршировали по Красной площади перед лидерами десяти государств
Каждый десятый рязанец с коронавирусной инфекцией - ребенок
Число больных короанвирусом рязанцев приближается к пяти тысячам
Владимир Алай может стать начальником рязанского УМВД
В больницах Рязани 40 человек находятся в тяжелом состоянии с коронавирусом
75-летний рязанец более месяца боролся с COVID-19, но все же проиграл
Молодой рязанец спровоцировал ДТП и погубил сверстника
Рязанские семьи вновь получат по 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет
Против дежурных групп в рязанских детсадах выступил Роспотребнадзор
«Позвонил Игорь Греков и извинился». Больного раком ребенка госпитализировали
В Рязанской области начнут разрабатывать вакцины против вирусов
Кабельный канал, показавший в Новомичуринске среди белого дня порно, оштрафовали
Заткни фонтан! Теплосети Рязани устранили гейзер на проезде Яблочкова, который и создали
В Рязанской области с 1 июля повысят тарифы на ЖКУ
Известный блогер-орнитолог рассказал о распятом под Рязанью аисте
Пропавший в Рязани пенсионер найден мертвым в реке
Как в Рязани купить квартиру в ипотеку любому человеку
В Рязани в реке утонул мужчина