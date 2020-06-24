2020-06-24T11:12:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Число больных короанвирусом рязанцев приближается к пяти тысячам

За истекшие сутки в в регионе выявлено еще 43 случая заражения коронавирусной инфекцией
Антон ВОХЕЧ
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Пожилые люди наиболее уязвимы перед атаками коронавируса.Пожилые люди наиболее уязвимы перед атаками коронавируса.Фото: Павел АВЕРИН
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24 июня в регионе выявлено еще 43 случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила опергруппа при региональном правительстве.

Стало быть, с начала пандемии в Рязанской области заболевание COVID-19 подтвердилось у 4943 человек. Еще 41 положительный тест находится на подтверждении регионального минздрава. Таким образом, вместе с условно зараженными под контролем врачей находятся 4984 человека.

В больницах Рязани 40 человек находятся в тяжелом состоянии с коронавирусом. Почти в 10 раз больше пациентов, состояние которых врачи оценивают как средней степени тяжести. Накануне стало известно, что 75-летний рязанец более месяца боролся с COVID-19, но все же проиграл.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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