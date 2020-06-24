В больницах Рязани 40 человек находятся в тяжелом состоянии с коронавирусом

24 Июнь 2020 2020-06-24T09:26:27+03:00

Почти в 10 раз больше пациентов, состояние которых врачи оценивают как средней степени тяжести

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В больницах рязанского региона находятся на лечении 425 пациентов с COVID-19, в том числе 7 детей.

По информации регионального министерства здравоохранения, состояние 64 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 321 пациента - средней степени тяжести. В тяжелом состоянии находится 40 человек, 13 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Отметим, что официальная статистика прироста заболевших снижается уже несколько дней подряд, и, судя по числу условно подтвержденных случаев, 24 июня может достичь очередного летнего минимума.

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ИСТОЧНИК KP.RU