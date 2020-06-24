В больницах Рязани 40 человек находятся в тяжелом состоянии с коронавирусом
В больницах рязанского региона находятся на лечении 425 пациентов с COVID-19, в том числе 7 детей.
По информации регионального министерства здравоохранения, состояние 64 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 321 пациента - средней степени тяжести. В тяжелом состоянии находится 40 человек, 13 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Отметим, что официальная статистика прироста заболевших снижается уже несколько дней подряд, и, судя по числу условно подтвержденных случаев, 24 июня может достичь очередного летнего минимума.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!
ИСТОЧНИК KP.RU