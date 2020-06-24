75-летний рязанец более месяца боролся с COVID-19, но все же проиграл

24 Июнь 2020 2020-06-24T01:21:14+03:00

В больнице умер еще один человек с подтвержденным коронавирусом

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Поздно вечером во вторник, 23 июня, оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Рязанской области опубликовал информацию о смерти еще одно пациента, с подтвержденным тестом на COVID-19.

Сообщается, что 75-летний мужчина провел в больнице более месяца с подтвержденной двусторонней пневмонией и имел сопутствующие хронические заболевания. Трижды за этот месяц врачи подключали его к ИВЛ, но, несмотря на все усилия медиков, спасти пациента не удалось.

Окончательно причина смерти станет ясна после патологоанатомического и гистологического исследований.

Всего по данным федеральной статистики от коронавируса в Рязанской области умерли 17 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU