75-летний рязанец более месяца боролся с COVID-19, но все же проиграл
Поздно вечером во вторник, 23 июня, оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Рязанской области опубликовал информацию о смерти еще одно пациента, с подтвержденным тестом на COVID-19.
Сообщается, что 75-летний мужчина провел в больнице более месяца с подтвержденной двусторонней пневмонией и имел сопутствующие хронические заболевания. Трижды за этот месяц врачи подключали его к ИВЛ, но, несмотря на все усилия медиков, спасти пациента не удалось.
Окончательно причина смерти станет ясна после патологоанатомического и гистологического исследований.
Всего по данным федеральной статистики от коронавируса в Рязанской области умерли 17 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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