Молодой рязанец спровоцировал ДТП и погубил сверстника

23 Июнь 2020 2020-06-23T21:57:58+03:00

По предварительной информации, житель Рязани не справился с управлением. Фото: ГИБДД по Рязанской области.

В столкновении двух ВАЗ-2114 погиб 19-летний парень

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В Михайловском районе столкнулись два автомобиля ВАЗ-2114, которыми управляли 19-летние водители. В пресс-службе ГИБДД рассказали об обстоятельствах и трагических последствиях аварии.

ДТП случилось примерно в 17:50 на 4 километре дороги, соединяющей Стрелецкие Выселки с поселком Октябрьский. Житель Рязани, по предварительной информации, не справился с управлением и врезался во встречную машину. Парень из Михайловского района, сидевший за рулем, погиб.

Пассажирки обоих автомобилей – 18 и 19 лет – доставлены в больницу. Туда же отправили предполагаемого виновника.

Один из автомобилей оказался в кювете. Погиб человек. Фото: ГИБДД по Рязанской области.

ДТП произошло в Михайловском районе. Фото: ГИБДД по Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU