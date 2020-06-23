Молодой рязанец спровоцировал ДТП и погубил сверстника
В Михайловском районе столкнулись два автомобиля ВАЗ-2114, которыми управляли 19-летние водители. В пресс-службе ГИБДД рассказали об обстоятельствах и трагических последствиях аварии.
ДТП случилось примерно в 17:50 на 4 километре дороги, соединяющей Стрелецкие Выселки с поселком Октябрьский. Житель Рязани, по предварительной информации, не справился с управлением и врезался во встречную машину. Парень из Михайловского района, сидевший за рулем, погиб.
Пассажирки обоих автомобилей – 18 и 19 лет – доставлены в больницу. Туда же отправили предполагаемого виновника.
Один из автомобилей оказался в кювете. Погиб человек. Фото: ГИБДД по Рязанской области.
ДТП произошло в Михайловском районе. Фото: ГИБДД по Рязанской области.
ИСТОЧНИК KP.RU