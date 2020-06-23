23 Июнь 2020 2020-06-23T20:59:35+03:00

Рязанские семьи вновь получат по 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 10 тысяч рублей семьям, имеющим детей в возрасте до 16 лет. Предложение о новой выплате глава государства сделал во время обращения к российским гражданам, сообщает kp.ru.

По словам президента, все те, кто уже получил деньги в июне, автоматически получат их и в следующем месяце, так как предыдущие выплаты не имеют никакого отношения к июльским.

Отмечается, что для того, чтобы получить очередные «путинские» выплаты рязанским родителям и другим законным представителям не нужно будет повторно собирать документы и писать заявления.

Напомним, ранее рязанские семьи получали на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет по 10 тысяч рублей, в новом же Указе минимальный возраст ребенка отсутствует.

Отметим, что только 1 июня Пенсионный фонд РФ по Рязанской области перевел более миллиарда рублей по 72 тысячам заявлений, поданных рязанскими семьями на единовременную выплату 10 тысяч рублей за детей от 3 до 16 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU