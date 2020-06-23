«Позвонил Игорь Греков и извинился». Больного раком ребенка госпитализировали

23 Июнь 2020 2020-06-23T17:32:25+03:00

Результаты теста на коронавирус были получены за два дня. Именно их отсутствие не позволило лечь в больницу мальчику с лейкемией

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23 июня шестилетнего ребенка, больного лейкемией, все-таки госпитализировали в детскую ОКБ имени Дмитриевой. Об этом «Комсомолке» рассказал папа мальчика Руслан Арсенов.

— Да, сына сегодня положили в больницу, а результаты анализов на коронавирус нам выдали за два дня, — сказал мужчина.

По словам Руслана, на следующий день после того, как история была обнародована в рязанских СМИ, ему позвонил вице-губернатор Игорь Греков.

— Сначала позвонила секретарь, сказала, что со мной будет говорить вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков, — продолжает отец ребенка. — Когда нас соединили, он сразу попросил прояснить ситуацию, я ему все объяснил. Сказал, что обращались по поводу тестов на коронавирус, но в поликлинике сообщили, что результаты будут готовы только через 10 дней. Ну и какой смысл было делать, если в понедельник мы обратились в поликлинику, а в среду нам на госпитализацию, то есть, у нас было два дня только. В итоге, Игорь Михайлович извинился по-человечески, и сегодня ребенка госпитализировали.

Как сказал Руслан Арсенов, анализы ребенок сдал в тот же день, когда их завернули в ОДКБ.

— Потом я звонил в Росздравнадзор, минздрав, главному врачу поликлиники, — говорит мужчина. — Оказывается, все это можно сделать за день-два. Видимо, когда по-людски захотят сделать – они делают.

Напомним, больного раком крови ребенка отказались госпитализировать из-за того, что у мальчика не было результатов анализа на COVID-19. Позже в минздраве озвучил свою версию, из которой выходило, что родители мальчика сами виноваты (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU