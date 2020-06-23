Кабельный канал, показавший в Новомичуринске среди белого дня порно, оштрафовали

23 Июнь 2020 2020-06-23T16:27:31+03:00

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22 июня пресс-служба управления Роскомнадзора по Рязанской области сообщила, что по факту показа порнографического фильма вместо трансляции телеканала НТВ в Новомичуринске оператору кабельного телевидения вынесен штраф.

Напомним, что днем 14 октября прошлого года в городе энергетиков вместо программы «Место встречи» по НТВ телезрители увидели порнографический фильм. Об этом «Комсомолке» сообщил местный житель и выслал видео с кадрами одной из канадских порностудий.

- У меня бабушка обалдела от увиденного, — рассказывал молодой человек (читать подробнее).

Инцидент прокомментировала главный редактор НТВ Александра Кошарницкая – она с юмором отнесла к ситуации (читать подробнее).

А чуть позже новомичуринская порно-история попала в эфир юмористического шоу «Вечерний Ургант».

29 октября Роскомнадзор возбудил административное производство в отношении оператора связи ООО «Теле-маг». Во время расследования было установлено, что канал для взрослых «Brazzers TV Europe» транслировался в течение 10-15 минут.

Арбитражный суд Рязанской области вынес решение о назначении штрафа в 30 000 рублей еще в январе. Однако ответчик подал апелляцию, но проиграл. Решение оставлено в силе.

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ИСТОЧНИК KP.RU