Заткни фонтан! Теплосети Рязани устранили гейзер на проезде Яблочкова, который и создали

23 Июнь 2020 2020-06-23T16:05:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 23 июня, на проезде Яблочкова произошел прорыв трубы с горячей водой. На видеозаписи видно, что высота рукотворного фонтана достигала в высоту десятка метров. Вода обрушивалась на проезжую часть. Движение автотранспорта на участке прорыва было затруднено в обе стороны.

Пресс-служба городской администрации Рязани прокомментировала это ЧП. Дело в том, что 23 июня МУП «РМПТС» в целях подготовки к отопительному сезону проводило гидравлические испытания. После подачи повышенного давления трубы не выдержали как раз на проезде Яблочкова. Повреждение в настоящий момент локализовано.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU