В Рязанской области с 1 июля повысят тарифы на ЖКУ

23 Июнь 2020 2020-06-23T16:11:32+03:00

Индекс роста тарифов составляет 3,6%, но для многих районов региона – это не предел

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С 1 июля в Рязанской области вырастут тарифы на жилищно-коммунальные услуги, сообщает региональное министерство ТЭК и ЖКХ со ссылкой на постановление губернатора.

По данным ведомства, «предельный индекс роста тарифов составляет 3,6%». Такой тариф будет установлен в регионе с 1 июля по 31 декабря 2020 года. Однако, отметим, что 3,6% - всего лишь обложка, за которой скрываются куда более серьезные подорожания.

Так, в Рыбном, Баграмовском, Глебковском и Кузьминском сельских поселениях тарифы на отопление могут подрасти на 9%. Во всем Ряжском районе власти допускают подорожание ХВС на 8,4%, а в самом Ряжске – водоотведения на 12,5%. Увеличение стоимости ХВС и водоотведения в Ухолове прогнозируют аж на 12,0% и 22,3% соответственно (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU