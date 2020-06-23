Известный блогер-орнитолог рассказал о распятом под Рязанью аисте

23 Июнь 2020 2020-06-23T15:47:48+03:00

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Блогер-орнитолог Иван Краснов выложил в Instagram видео о распятом под Рязанью аисте.

«Есть дьявол на земле. И имя ему – человек. В рязанском реабилитационном центре "Птицы без границ", где я сейчас нахожусь, случилось непоправимое. Нашли распятого аиста на заборе, которого перед этим выпустили, - пишет блогер. - Клюв был сломан и завернут в отверстие сетки. Сама птица не способна без посторонних вмешательств так себя покалечить! Лапы и крылья застыли в попытках освободиться... Это очень видно по позе мученика».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/769013" frameborder="0"></iframe> В Спасском районе зверски убили белого аиста.

Отметим, что аиста убили еще в марте 2020 года. Как «Комсомолке» рассказал тогда орнитолог Владимир Романов, обнаружили птицу рано утром сотрудники центра, когда пришли на работу. Аист был еще жив, но когда его сняли с забора, он тут же умер (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU