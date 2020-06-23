Известный блогер-орнитолог рассказал о распятом под Рязанью аисте
Блогер-орнитолог Иван Краснов выложил в Instagram видео о распятом под Рязанью аисте.
«Есть дьявол на земле. И имя ему – человек. В рязанском реабилитационном центре "Птицы без границ", где я сейчас нахожусь, случилось непоправимое. Нашли распятого аиста на заборе, которого перед этим выпустили, - пишет блогер. - Клюв был сломан и завернут в отверстие сетки. Сама птица не способна без посторонних вмешательств так себя покалечить! Лапы и крылья застыли в попытках освободиться... Это очень видно по позе мученика».
В Спасском районе зверски убили белого аиста.
Отметим, что аиста убили еще в марте 2020 года. Как «Комсомолке» рассказал тогда орнитолог Владимир Романов, обнаружили птицу рано утром сотрудники центра, когда пришли на работу. Аист был еще жив, но когда его сняли с забора, он тут же умер (читать подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!
ИСТОЧНИК KP.RU