Пропавший в Рязани пенсионер найден мертвым в реке

23 Июнь 2020 2020-06-23T14:59:17+03:00

Его поиски велись с 19 июня

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Во вторник, 23 июня, стало известно, что 71-летний рязанский пенсионер, поиски которого велись с 19 июня отрядом «Liza Alert Рязань», найден мертвым.

Именно его тело было поднято из реки Оки неподалеку от места впадения Трубежа.

По факту обнаружения погибшего человека Московский межрайонный следственный отдел города Рязань СК России по Рязанской области проводит доследственную проверку. На теле видимых следов смерти криминального характера не обнаружено. По результатам проверки и судмедэкспертизы следователи установят причину смерти пенсионера и обстоятельства его гибели.

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ИСТОЧНИК KP.RU