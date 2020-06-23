2020-06-23T14:59:17+03:00
Происшествия

Пропавший в Рязани пенсионер найден мертвым в реке

Его поиски велись с 19 июня
Роман ДОРОФЕЕВ
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Фото: поисково-спасательный отряд "Liza Alert Рязань".Фото: поисково-спасательный отряд "Liza Alert Рязань".
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Во вторник, 23 июня, стало известно, что 71-летний рязанский пенсионер, поиски которого велись с 19 июня отрядом «Liza Alert Рязань», найден мертвым.

Именно его тело было поднято из реки Оки неподалеку от места впадения Трубежа.

По факту обнаружения погибшего человека Московский межрайонный следственный отдел города Рязань СК России по Рязанской области проводит доследственную проверку. На теле видимых следов смерти криминального характера не обнаружено. По результатам проверки и судмедэкспертизы следователи установят причину смерти пенсионера и обстоятельства его гибели.

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Его тело подняли из Оки во вторник, 23 июня (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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