Как в Рязани купить квартиру в ипотеку любому человеку

23 Июнь 2020 2020-06-23T14:18:53+03:00

Жилье от ГК «Стройпромсервис» можно будет приобрести еще выгоднее

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Рязанцам стало еще выгоднее и доступнее приобрести квартиры. Так, ГК «Стройпромсервис» предлагает ипотеку от 2,7% годовых – абсолютно для всех!

Основные условия:

- первоначальныи взнос: от 10% стоимости квартиры;

- максимальная сумма кредита: 3 млн рублей;

- максимальный срок кредита: 25 лет.

На ваш выбор более 870 квартир разных форматов и площадей. Квартиры в развитом районе, в жилом комплексе, где есть все для счастливой жизни, а самое необходимое находится рядом с домом.

До конца июля действуют суперцены на квартиры в жилом комплексе «Шереметьевский квартал» – от 1,255 млн рублей! А в ЖК «Окские просторы» – от 1,067 млн рублей!

Выбирайте и бронируйте квартиру на сайте!

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU