В Рязани в реке утонул мужчина
Во вторник, 23 июня, примерно в 11.20 спасатели центральной спасательной станции на воде города Рязани подняли в областном центре из реки Оки тело мужчины. Пресс-служба Главного управления МЧС по Рязанской области сообщает, что инцидент произошел в не оборудованном для купания месте.
К работам привлекались пять человек личного состава и одна единица техники.
Напомним, что днем ранее в Рыбновском районе в пруду деревни Малое Жокино утонула 13-летняя девочка. Следственный комитет проводит проверку.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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