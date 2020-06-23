В Рязани в реке утонул мужчина

23 Июнь 2020 2020-06-23T14:01:37+03:00

Его тело подняли из Оки во вторник, 23 июня

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Во вторник, 23 июня, примерно в 11.20 спасатели центральной спасательной станции на воде города Рязани подняли в областном центре из реки Оки тело мужчины. Пресс-служба Главного управления МЧС по Рязанской области сообщает, что инцидент произошел в не оборудованном для купания месте.

К работам привлекались пять человек личного состава и одна единица техники.

Напомним, что днем ранее в Рыбновском районе в пруду деревни Малое Жокино утонула 13-летняя девочка. Следственный комитет проводит проверку.

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ИСТОЧНИК KP.RU