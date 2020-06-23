В ДТП в Рязанской области пострадали сразу пять человек

23 Июнь 2020 2020-06-23T13:41:13+03:00

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23 июня в 9:30 на четвертом километре автомобильного обхода поселка Сараи произошло столкновение. Любопытно, что в ДТП попали автомобили одинаковой модификации - ВАЗ-2114. Об этом сообщил сайт регионального УМВД.

По предварительной информации ГИБДД, 67-летний житель рабочего поселка Сараи не у ступил дорогу своему 32-летнему земляку. Последствия этого столкновения оказались безрадостными как для водителей, так и для пассажиров. Сразу пятеро человек получили травмы и были доставлены в больницу.

22 июня на трассе «Каспий» близ города Скопин (Рязанская область) в жуткое ДТП попала «Лада Приора» с четырьмя людьми в салоне, включая годовалого ребенка. В этот же день в Касимовском районе 65-летний нижегородец за рулем «Нивы» вылетел в кювет и перевернулся.

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ИСТОЧНИК KP.RU