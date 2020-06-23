Фонтан несколько метров высотой - в Рязани прорвало трубу

23 Июнь 2020 2020-06-23T13:48:31+03:00

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Во вторник, 23 июня, в социальных сетях появилась информация от пользователей, что в Рязани на проезде Яблочкова произошел прорыв трубы с горячей водой. Судя по видеозаписям, столб фонтана достигал в высоту нескольких метров.

Вода обрушивалась на проезжую часть. Движение на участке прорыва затруднено в обе стороны.

Редакция обратилась за комментариями ЧП в пресс-службу администрации Рязани. В ближайшее время чиновники прокомментируют ситуацию.

Представленная видео запись взята из группы «ДТП. Аварии. Рязань» в социальной сети «ВКонтакте».

Рязань. Прорыв трубы..Проезд Яблочкова

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ИСТОЧНИК KP.RU