Фонтан несколько метров высотой - в Рязани прорвало трубу
Во вторник, 23 июня, в социальных сетях появилась информация от пользователей, что в Рязани на проезде Яблочкова произошел прорыв трубы с горячей водой. Судя по видеозаписям, столб фонтана достигал в высоту нескольких метров.
Вода обрушивалась на проезжую часть. Движение на участке прорыва затруднено в обе стороны.
Редакция обратилась за комментариями ЧП в пресс-службу администрации Рязани. В ближайшее время чиновники прокомментируют ситуацию.
Представленная видео запись взята из группы «ДТП. Аварии. Рязань» в социальной сети «ВКонтакте».
Рязань. Прорыв трубы..Проезд Яблочкова
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ИСТОЧНИК KP.RU
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