2020-06-23T12:36:19+03:00
Общество

В Рязанском кремле открыли для посещения Успенский собор

Богослужения в храме будут совершаться вплоть до наступления холодов
Поделиться:
Фото: Евгений БАРАНЦЕВ.Фото: Евгений БАРАНЦЕВ.
Изменить размер текста:

С понедельника, 22 июня, в Рязанском кремле вновь открыт для посещения Успенский кафедральный собор. Об этом сообщает официальный сайт Рязанской епархии.

С этого дня и вплоть до наступления холодов все богослужения будут совершаться не в Христорождественском, а в Успенском соборе. В том числе богослужения, которые возглавит митрополит Рязанский и Михайловский Марк.

Напомним, что Успенский собор – выдающееся произведение архитектуры и искусства с изумительным резным иконостасом – является летним и не отапливается, в то время как Христорождественский собор – является зимним.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Рязанской области начнут разрабатывать вакцины против вирусов
Кабельный канал, показавший в Новомичуринске среди белого дня порно, оштрафовали
Заткни фонтан! Теплосети Рязани устранили гейзер на проезде Яблочкова, который и создали
В Рязанской области с 1 июля повысят тарифы на ЖКУ
Известный блогер-орнитолог рассказал о распятом под Рязанью аисте
Пропавший в Рязани пенсионер найден мертвым в реке
Как в Рязани купить квартиру в ипотеку любому человеку
В Рязани в реке утонул мужчина
В ДТП в Рязанской области пострадали сразу пять человек
Фонтан несколько метров высотой - в Рязани прорвало трубу
В Рязанском кремле открыли для посещения Успенский собор
Рязань получит федеральную поддержку на строительство еще одного моста через Оку
Пытались помочь, но не смогли: под Рязанью в пруду утонула 13-летняя девочка
Полиция ищет вандалов, изуродовавших в Рязани военную технику
Статистика коронавируса в Рязанской области достигла летнего минимума
На Касимовском шоссе женщина на иномарке сбила 12-летнюю девочку
Жертвой жуткого ДТП под Скопиным стала молодая девушка
На рязанской трассе погиб водитель «Нивы», которому в дороге стало плохо
Не все переправы через Оку работают в Рязанской области в штатном режиме
Елена Сорокина призвала рязанцев проголосовать за поправки в Конституцию РФ
МЧС: Дождь в Рязани 23 июня будет идти весь день
Рязанские инспекторы ДПС помогли женщине, истекающей кровью
Парада не будет, но центр Рязани вечером 24 июня все-таки перекроют
22 июня от COVID-19 излечились еще 157 рязанцев
Авиадартс-2020 в Рязани: когда начнется и какие самолеты будут участвовать
Любимов попросил у Москвы денег на строительство нового моста через Оку
В Рязани разгромили военную технику в сквере у памятника Советско-Польского братства по оружию
Власти Рязани подали в суд на подрядчика ремонта в парке Морской славы