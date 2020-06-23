В Рязанском кремле открыли для посещения Успенский собор

23 Июнь 2020 2020-06-23T12:36:19+03:00

Богослужения в храме будут совершаться вплоть до наступления холодов

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С понедельника, 22 июня, в Рязанском кремле вновь открыт для посещения Успенский кафедральный собор. Об этом сообщает официальный сайт Рязанской епархии.

С этого дня и вплоть до наступления холодов все богослужения будут совершаться не в Христорождественском, а в Успенском соборе. В том числе богослужения, которые возглавит митрополит Рязанский и Михайловский Марк.

Напомним, что Успенский собор – выдающееся произведение архитектуры и искусства с изумительным резным иконостасом – является летним и не отапливается, в то время как Христорождественский собор – является зимним.

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ИСТОЧНИК KP.RU