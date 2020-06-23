Рязань получит федеральную поддержку на строительство еще одного моста через Оку

23 Июнь 2020 2020-06-23T12:37:54+03:00

Существующий мост построен еще в начале семидесятых.

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Источники в правительстве Рязанской области уверены, что регион получит поддержку федерального центра на строительство нового моста через Оку в районе Рязани.

Напомним, что 22 июня губернатор Николай Любимов попросил помощи в финансировании у зампредседателя Правительства РФ Марата Хуснуллина.

Общая стоимость строительства оценивается примерно в 6,6 млрд. рублей. Еще 500 миллионов необходимо для составления проектной документации. Здесь и кроется основная проблема. В настоящее время регион не может приступить к проектированию объекта из-за отсутствия денег в дорожном фонде (читать подробнее).

Хуснуллин сообщил, что на 2021-2022 годы запланировано выделение 2,7 млрд. рублей. Вопрос общей поддержки будет проработан в ближайшее время с учетом нынешней ситуации.

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ИСТОЧНИК KP.RU