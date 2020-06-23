23 Июнь 2020 2020-06-23T11:23:41+03:00

Пытались помочь, но не смогли: под Рязанью в пруду утонула 13-летняя девочка. Фото: СУ СК России по Рязанской области.

Следственный комитет организовал проверку. Все свидетели трагедии уже опрошены

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Вечером 22 июня в пруду у деревни Малое Жокино Рыбновского района обнаружили тело 13-летней девочки.

По предварительным данным, в этот день ребенок вместе с близкими родственниками и знакомыми отдыхала на необорудованном пляже и купалась в пруду. Во время купания девочка стала тонуть.

«Ребенку пытались помочь, однако спасти несовершеннолетнюю не удалось. Прибывшие по вызову спасатели подняли из воды тело погибшей», - говорится в сообщении регионального СК.

В настоящее время Рязанским МСО СУ СК России по Рязанской области проводится доследственная проверка. Следователи осмотрели место происшествия и опросили свидетелей.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение и дана правовая оценка произошедшему событию.

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ИСТОЧНИК KP.RU