Пытались помочь, но не смогли: под Рязанью в пруду утонула 13-летняя девочка
Вечером 22 июня в пруду у деревни Малое Жокино Рыбновского района обнаружили тело 13-летней девочки.
По предварительным данным, в этот день ребенок вместе с близкими родственниками и знакомыми отдыхала на необорудованном пляже и купалась в пруду. Во время купания девочка стала тонуть.
«Ребенку пытались помочь, однако спасти несовершеннолетнюю не удалось. Прибывшие по вызову спасатели подняли из воды тело погибшей», - говорится в сообщении регионального СК.
В настоящее время Рязанским МСО СУ СК России по Рязанской области проводится доследственная проверка. Следователи осмотрели место происшествия и опросили свидетелей.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение и дана правовая оценка произошедшему событию.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
В Михайловском районе из реки Проня извлекли труп утопленника
Следственный комитет проводит проверку, чтобы выяснить все обстоятельства трагедии (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!
ИСТОЧНИК KP.RU