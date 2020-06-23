Полиция ищет вандалов, изуродовавших в Рязани военную технику

23 Июнь 2020 2020-06-23T11:14:43+03:00

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22 июня сотрудники полиции зарегистрировали факт повреждения экспозиции военной техники в сквере у Памятника советско-польского братства по оружию, сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение», - говорится в сообщении.

Напомним, в День Победы в Рязани создали экспозицию военной техники, которую региону передало Минобороны РФ.

Спустя всего месяц техника повреждена: разбиты стекла, сломаны сиденья, изуродованы приборные панели, деформированы диски и спущены колеса (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU