Полиция ищет вандалов, изуродовавших в Рязани военную технику
22 июня сотрудники полиции зарегистрировали факт повреждения экспозиции военной техники в сквере у Памятника советско-польского братства по оружию, сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.
«В настоящее время по данному факту проводится проверка. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение», - говорится в сообщении.
Напомним, в День Победы в Рязани создали экспозицию военной техники, которую региону передало Минобороны РФ.
Спустя всего месяц техника повреждена: разбиты стекла, сломаны сиденья, изуродованы приборные панели, деформированы диски и спущены колеса (читать подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU