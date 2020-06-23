Статистика коронавируса в Рязанской области достигла летнего минимума

23 Июнь 2020 2020-06-23T11:06:38+03:00

Официальные данные, если им верить, говорят о плавном снижении заболеваемости

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22 июня в Рязанской области зарегистрировали еще 45 случаев новой коронавирусной инфекции. Если верить официальным данным от оперативной группы регионального правительства, совокупно людей с диагнозом COVID-19 с начала пандемии теперь насчитывается ровно 4900.

Кроме того, есть 43 человека, у которых исследование методом полимеразной цепной реакции показало наличие «короны» за минувшие сутки. Их тесты отправлены на повторную проверку в минздрав. Вместе с ними в Рязанской области известно о 4943 заражениях COVID-19. Отсюда, напомним, не исключают умерших и выздоровевших.

Таким образом, статистика прироста заболевших снижается четвертый день подряд, и, судя по числу условно подтвержденных случаев, в среду достигнет очередного летнего минимума.

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ИСТОЧНИК KP.RU