23 Июнь 2020 2020-06-23T10:29:00+03:00

На Касимовском шоссе женщина на иномарке сбила 12-летнюю девочку.

Ребенок переходил дорогу по «зебре». К счастью, госпитализация не понадобилась

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Днем 22 июня на Касимовском шоссе 33-летняя рязанка за рулем автомобиля Renault Logan сбила 12-летнюю девочку, сообщает УГИБДД по Рязанской области.

По предварительным данным, ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному.

В результате происшествия девочка получила телесные повреждения. Пострадавшей оказали помощь. К счастью, госпитализация не понадобилась.

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ИСТОЧНИК KP.RU