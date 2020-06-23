На Касимовском шоссе женщина на иномарке сбила 12-летнюю девочку
Ребенок переходил дорогу по «зебре». К счастью, госпитализация не понадобилась
На Касимовском шоссе женщина на иномарке сбила 12-летнюю девочку.
Изменить размер текста:
Днем 22 июня на Касимовском шоссе 33-летняя рязанка за рулем автомобиля Renault Logan сбила 12-летнюю девочку, сообщает УГИБДД по Рязанской области.
По предварительным данным, ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному.
В результате происшествия девочка получила телесные повреждения. Пострадавшей оказали помощь. К счастью, госпитализация не понадобилась.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
В Новомичуринске иномарка сбила пешеходов из Мордовии
Пострадавших мужчин с травмами доставили в рязанскую больницу (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU