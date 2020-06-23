2020-06-23T10:29:00+03:00
Происшествия

На Касимовском шоссе женщина на иномарке сбила 12-летнюю девочку

Ребенок переходил дорогу по «зебре». К счастью, госпитализация не понадобилась
Яков РЫКОВ
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На Касимовском шоссе женщина на иномарке сбила 12-летнюю девочку.На Касимовском шоссе женщина на иномарке сбила 12-летнюю девочку.
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Днем 22 июня на Касимовском шоссе 33-летняя рязанка за рулем автомобиля Renault Logan сбила 12-летнюю девочку, сообщает УГИБДД по Рязанской области.

По предварительным данным, ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному.

В результате происшествия девочка получила телесные повреждения. Пострадавшей оказали помощь. К счастью, госпитализация не понадобилась.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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