Жертвой жуткого ДТП под Скопиным стала молодая девушка
22 июня на трассе «Каспий» близ города Скопин (Рязанская область) в жуткое ДТП попала «Лада Приора» с четырьмя людьми в салоне, включая годовалого ребенка. Управлял автомобилем 26-летний мужчина, который, как сейчас считают в Госавтоинспекции, и спровоцировал аварию.
- По предварительной информации, 26-летний мужчина не выбрал оптимальный скоростной режим, вследствие чего не справился с рулевым управлением и совершил столкновение с грузовым автомобилем «ГАЗель», - описывает произошедшее пресс-служба областного управления ГИБДД.
Судя по фото, удар пришелся в правую часть автомобиля. Водителю легковушки госпитализация не потребовалась. Всех его пассажиров госпитализировали: за жизни 18-летней девушки и малыша борются врачи, а 21-летняя пассажирка «Лады» скончалась в медицинском учреждении.
ИСТОЧНИК KP.RU