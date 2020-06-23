2020-06-23T10:14:38+03:00
Происшествия

Жертвой жуткого ДТП под Скопиным стала молодая девушка

Еще одна девушка и годовалый малыш остаются в больнице. Авария случилась на трассе «Каспий»
Антон КОНОВАЛОВ
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22 июня на трассе «Каспий» близ города Скопин (Рязанская область) в жуткое ДТП попала «Лада Приора». Фото: ГИБДД по Рязанской области.22 июня на трассе «Каспий» близ города Скопин (Рязанская область) в жуткое ДТП попала «Лада Приора». Фото: ГИБДД по Рязанской области.
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22 июня на трассе «Каспий» близ города Скопин (Рязанская область) в жуткое ДТП попала «Лада Приора» с четырьмя людьми в салоне, включая годовалого ребенка. Управлял автомобилем 26-летний мужчина, который, как сейчас считают в Госавтоинспекции, и спровоцировал аварию.

- По предварительной информации, 26-летний мужчина не выбрал оптимальный скоростной режим, вследствие чего не справился с рулевым управлением и совершил столкновение с грузовым автомобилем «ГАЗель», - описывает произошедшее пресс-служба областного управления ГИБДД.

Судя по фото, удар пришелся в правую часть автомобиля. Водителю легковушки госпитализация не потребовалась. Всех его пассажиров госпитализировали: за жизни 18-летней девушки и малыша борются врачи, а 21-летняя пассажирка «Лады» скончалась в медицинском учреждении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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