На рязанской трассе погиб водитель «Нивы», которому в дороге стало плохо

23 Июнь 2020 2020-06-23T10:05:16+03:00

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Днем 22 июня в Касимовском районе на 105-м км автодороги Шацк – Сасово – Касимов 65-летний нижегородец за рулем «Нивы» вылетел в кювет и перевернулся, сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия.

По предварительным данным, во время движения мужчине стало плохо. В настоящее время устанавливается причина его смерти. Кроме того, во время ДТП травмы получила 67-летняя пассажирка «Нивы».

Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

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ИСТОЧНИК KP.RU