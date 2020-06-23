На рязанской трассе погиб водитель «Нивы», которому в дороге стало плохо
Днем 22 июня в Касимовском районе на 105-м км автодороги Шацк – Сасово – Касимов 65-летний нижегородец за рулем «Нивы» вылетел в кювет и перевернулся, сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.
В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия.
По предварительным данным, во время движения мужчине стало плохо. В настоящее время устанавливается причина его смерти. Кроме того, во время ДТП травмы получила 67-летняя пассажирка «Нивы».
Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.
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ИСТОЧНИК KP.RU