Не все переправы через Оку работают в Рязанской области в штатном режиме
Региональный минтранс разместил информацию о работе понтонных мостов и паромных переправ в Рязанской области по состоянии на 23 июня.
Наплавной (понтонный) мост через Оку у Фатьяновки Спасского район работает только в режиме пропуска пешеходов. Автомобилисты могут воспользоваться переправой неподалеку, в направлении села Троица. Также в штатном режиме работают понтонные мосты в Шацком районе - у Лесного Конобеева, Купли и Старочернеева.
На пароме у Елатьмы Касимовского района через Оку могут перебраться на другой берег только пассажиры, а вот паромная переправа у села Юшта Шиловского района работает в штатном режиме.
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ИСТОЧНИК KP.RU