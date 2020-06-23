Не все переправы через Оку работают в Рязанской области в штатном режиме

23 Июнь 2020 2020-06-23T09:46:46+03:00

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Региональный минтранс разместил информацию о работе понтонных мостов и паромных переправ в Рязанской области по состоянии на 23 июня.

Наплавной (понтонный) мост через Оку у Фатьяновки Спасского район работает только в режиме пропуска пешеходов. Автомобилисты могут воспользоваться переправой неподалеку, в направлении села Троица. Также в штатном режиме работают понтонные мосты в Шацком районе - у Лесного Конобеева, Купли и Старочернеева.

На пароме у Елатьмы Касимовского района через Оку могут перебраться на другой берег только пассажиры, а вот паромная переправа у села Юшта Шиловского района работает в штатном режиме.

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ИСТОЧНИК KP.RU