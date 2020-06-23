2020-06-23T09:02:04+03:00
Политика

Елена Сорокина призвала рязанцев проголосовать за поправки в Конституцию РФ

Все избирательные участки оснастят средствами дезинфекции, масками, бесконтактными термометрами, одноразовыми ручками и дезинфицирующими ковриками
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Фото: администрация Рязани.Фото: администрация Рязани.
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Глава администрации Рязани Елена Сорокина в формате видеоконференции провела оперативное совещание с представителями структурных подразделений, на котором обсудили ряд вопросов, в том числе – подготовку к общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию РФ.

Процедура голосования будет проходить с учетом соблюдения социальной дистанции, граждане смогут проголосовать с 25 июня по 1 июля включительно. Избирательные участки оснастят средствами дезинфекции, масками, бесконтактными термометрами, одноразовыми ручками и дезинфицирующими ковриками. Перед голосованием избирателям выдадут маски и перчатки.

— Это важнейшее событие в жизни нашего государства. Каждый гражданин Российской Федерации имеет право на волеизъявление, — отметила Елена Сорокина. — Администрация города оказывает всестороннее содействие территориальным избирательным комиссиям. Разработан комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасности при проведении голосования.

По словам главы администрации, все желающие могут проголосовать дома с 25 июня по 1 июля. Для этого достаточно подать заявку на портале госуслуг или позвонить в свою участковую комиссию. Кроме того, голосование может быть организовано на придомовых территориях и территориях общего пользования.

— Уважаемые рязанцы! Я прошу вас принять участие в общероссийском голосовании. От вашего выбора зависит, какой будет наша страна, какое будущее ждет всех нас, — призвала Елена Сорокина.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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