МЧС: Дождь в Рязани 23 июня будет идти весь день

23 Июнь 2020 2020-06-23T08:19:00+03:00

В отдельных районах возможны грозы, град и сильный ветер

Изменить размер текста: A A

Сильный дождь, гроза, а в некоторых районах Рязанской области – град, сохранятся до конца суток 23 июня, предупреждает ГУ МЧС России по Рязанской области. Кроме того, во вторник возможны сильные порывы ветра до 18 метров в секунду.

В связи с этим ГУ МЧС просит рязанцев соблюдать простые правила безопасности:

- не стоять под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи, деревьями;

- ограничить время нахождения на улице.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU