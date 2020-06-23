Рязанские инспекторы ДПС помогли женщине, истекающей кровью

23 Июнь 2020 2020-06-23T08:06:16+03:00

Пострадавшая серьезно повредила руку, но попасть в больницу не могла из-за пробки на дорогах

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На посту ДПС «Солотчинский» к полицейским подошел обеспокоенный молодой человек и сообщил, что в селе Поляны его мама получила тяжелую травму руки. У женщины началось сильное кровотечение, но из-за пробок на дороге он не может ее быстро доставить до больницы.

Тогда инспекторы Алексей Рудов и Максим Цуцков тут же пересадили пострадавшую в патрульный автомобиль и оперативно доставили женщину с сыном до Областной клинической больницы.

К тому моменту заранее предупрежденные полицейскими медики уже ждали пациентку. Прибыв на место, инспекторы ДПС передали женщину врачам, а сами вернулись на пост.

Получив оперативную медицинскую помощь и пройдя курс лечения, женщина письменно поблагодарила сотрудников ГИБДД за отзывчивость.

В свою очередь руководство УМВД России по Рязанской области решило наградить полицейских за своевременные и эффективные действия по оказанию помощи пострадавшей.

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ИСТОЧНИК KP.RU