Рязанские инспекторы ДПС помогли женщине, истекающей кровью
На посту ДПС «Солотчинский» к полицейским подошел обеспокоенный молодой человек и сообщил, что в селе Поляны его мама получила тяжелую травму руки. У женщины началось сильное кровотечение, но из-за пробок на дороге он не может ее быстро доставить до больницы.
Тогда инспекторы Алексей Рудов и Максим Цуцков тут же пересадили пострадавшую в патрульный автомобиль и оперативно доставили женщину с сыном до Областной клинической больницы.
К тому моменту заранее предупрежденные полицейскими медики уже ждали пациентку. Прибыв на место, инспекторы ДПС передали женщину врачам, а сами вернулись на пост.
Получив оперативную медицинскую помощь и пройдя курс лечения, женщина письменно поблагодарила сотрудников ГИБДД за отзывчивость.
В свою очередь руководство УМВД России по Рязанской области решило наградить полицейских за своевременные и эффективные действия по оказанию помощи пострадавшей.
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ИСТОЧНИК KP.RU