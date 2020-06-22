22 июня от COVID-19 излечились еще 157 рязанцев

22 Июнь 2020 2020-06-22T22:48:03+03:00

Из них 34 человека проходили лечение в больницах

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По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией в Рязанской области, в понедельник, 22 июня, в регионе поправились еще 157 человек.

Из них 34 человека проходили лечение в больницах, остальные лечились дома.

Таким образом с начала пандемии общее количество излечившихся от COVID-19 в Рязанской области составило 3111 человек.

Также напомним, что по данным на 22 июня сначала пандемии диагноз был подтвержден у 4855 человек. Еще у 45 человек диагноз находится в стадии подтверждения.

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Подписание документа приурочили ко Дню медицинского работника (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU