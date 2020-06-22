2020-06-22T22:17:56+03:00
Политика

Авиадартс-2020 в Рязани: когда начнется и какие самолеты будут участвовать

Более 50 экипажей начнут прибывать на аэродром Дягилево уже 25 июня для участия в конкурсе «Авиадартс-2020»
Яков РЫКОВ
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В Рязанской области стартует армейский конкурс «Авиадартс 2020».В Рязанской области стартует армейский конкурс «Авиадартс 2020».Фото: Александр БОЙКО
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В июле в Рязанской области пройдет всеармейский этап конкурса по воздушной выучке летных экипажей «Авиадартс-2020». Участвовать в нем будут более 50 экипажей оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации, которые прошли отбор в соединениях, объединениях Воздушно-космических сил и в военных округах. Об этом сообщает телеканал «Звезда». Экипажи начнут прибывать на аэродром Дягилево уже с 25 июня.

Кроме полигона в Дубровичах под Рязанью армия задействует аэродромы в Рязанской области, а также в Брянской и Калужской областях.

В настоящее время на полигоне завершили подготовку мишенного поля и объектов инфраструктуры. Для каждого из конкурсантов расставлены персональные мишени, обозначающие технику условного противника, и зачетные зоны, при попадании в которые летный состав получает соответствующие баллы.

Кроме того, на полигоне представили 12 типов целей:

- тактические;

- стрелковые;

- бомбардировочные и радиолокационные мишени, включая аэродром со стоянкой авиационной техники и дежурной парой самолетов на взлете;

- зенитные ракетные комплексы на стартовых позициях;

- танковую роту на марше;

- мотопехотную роту;

- комплекс макетов автомобильной техники.

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Какие самолеты будут на «Авиадартс-2020»:

В конкурсе будут участвовать более 150 единиц авиационной техники, включая истребители Су-27СМ3, Су-30СМ, Су-35С, МиГ-29СМТ, бомбардировщики Су-24М и Су-34, штурмовики Су-25 различной модификации, вертолеты Ми-8, Ми-24, Ми-35, Ми-28Н и Ка-52 и другие.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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