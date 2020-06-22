Любимов попросил у Правительства РФ денег на проект нового моста через Оку
22 июня губернатор Николай Любимов попросил поддержки у зампредседателя Правительства РФ Марата Хуснуллина в строительстве моста через реку Оку в районе Рязани.
— Для региона крайне необходим еще один мост через Оку. Действующий уже сейчас не справляется с растущим транспортным потоком, — заявил Любимов. — Поэтому нам очень важно строительство моста – дублера существующего.
Примерная стоимость работ составит 6,6 млрд рублей. Из федерального бюджета выделены 2,7 млрд рублей на 2021-2022 годы.
По словам главы региона, из-за дефицита денег в дорожном фонде Рязанской области нельзя приступить к работам по проектированию. Для этих целей необходимо около 500 млн рублей.
Любимов попросил представителя федеральной власти оказать содействие в выделении денег из федерального бюджета на разработку проектной документации по строительству объекта.
В ответ на просьбу губернатора Марат Хуснуллин сказал, что в ближайшее время будет проработан вопрос о поддержке строительства в целом и о выделении денег в 2023-2024 годах, в том числе возможность финансирования за счет федерального дорожного фонда. При этом не исключил возможность переноса сроков на более ранее время в том случае, если будет подготовлена необходимая документация.
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ИСТОЧНИК KP.RU