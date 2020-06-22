2020-06-22T21:55:36+03:00
Общество

Любимов попросил у Правительства РФ денег на проект нового моста через Оку

Только на проектирование моста под Рязанью необходимо почти 500 млн рублей. Само строительство обойдется примерно в 6,6 млрд рублей
Александр РАДЫГИН
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Николай Любимов попросил у Москвы денег на новый мост через Оку.Николай Любимов попросил у Москвы денег на новый мост через Оку.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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22 июня губернатор Николай Любимов попросил поддержки у зампредседателя Правительства РФ Марата Хуснуллина в строительстве моста через реку Оку в районе Рязани.

— Для региона крайне необходим еще один мост через Оку. Действующий уже сейчас не справляется с растущим транспортным потоком, — заявил Любимов. — Поэтому нам очень важно строительство моста – дублера существующего.

Примерная стоимость работ составит 6,6 млрд рублей. Из федерального бюджета выделены 2,7 млрд рублей на 2021-2022 годы.

По словам главы региона, из-за дефицита денег в дорожном фонде Рязанской области нельзя приступить к работам по проектированию. Для этих целей необходимо около 500 млн рублей.

Любимов попросил представителя федеральной власти оказать содействие в выделении денег из федерального бюджета на разработку проектной документации по строительству объекта.

В ответ на просьбу губернатора Марат Хуснуллин сказал, что в ближайшее время будет проработан вопрос о поддержке строительства в целом и о выделении денег в 2023-2024 годах, в том числе возможность финансирования за счет федерального дорожного фонда. При этом не исключил возможность переноса сроков на более ранее время в том случае, если будет подготовлена необходимая документация.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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