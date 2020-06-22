2020-06-22T21:35:42+03:00
Общество

В Рязани разгромили военную технику в сквере у памятника Советско-Польского братства по оружию

Губернатор Николай Любимов назвал людей, сделавших это предателями и подлецами
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Фото со страницы Николая Любимова.Фото со страницы Николая Любимова.
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Вечером в понедельник, 22 июня, губернатор Рязанской области Николай Любимов обратился к горожанам со своей странички в социальной сети «ВКонтакте». Речь, шла о военной тематике, но предмет разговора оказался, увы, очень печальным.

- Друзья, вы помните, как в День Победы по центральным улицам Рязани проехали праздничные колонны военных машин? Эту технику региону передало Минобороны по поручению Президента России. В сквере у памятника Советско-Польского братства мы основали из этих машин первый в Рязанской области парк военной техники под открытым небом.

Спустя всего месяц техника повреждена: разбиты стекла, сломаны сиденья, изуродованы приборные панели, деформированы диски и спущены колеса.

Сложно было представить, что такое возможно в год 75-летия Великой Победы, в городе, достойном носить звание Города трудовой доблести. Мне искренне жаль видеть такое варварство. Это настоящее предательство наших героев и нашей памяти, большая подлость, которую могли совершить только люди без чести!

Дорогие рязанцы, дорогие друзья, в это непростое время особенно важно не забывать, что у нас есть ценности, мораль и достоинство. Есть гордость и память, героическая история, оплаченная миллионами жизней наших отцов, дедов и прадедов. Я призываю к совести, ответственности и неравнодушию.

По словам главы региона, технику обязательно приведут в порядок.

- Иначе просто нельзя, - отметил Николай Викторович.

Рязанцы разделяют возмущения губернатора, но в тоже время отмечают отсутствие в парке освещения, патрулей полиции и видеокамер.

Фото со страницы Николая Любимова.

Фото со страницы Николая Любимова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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