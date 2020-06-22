Власти Рязани подали в суд на подрядчика ремонта в парке Морской славы

22 Июнь 2020 2020-06-22T19:15:27+03:00

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Власти Рязани подали в суд иск на подрядчика ООО «Форест» с требованием, устранить недостатки при благоустройстве парка Морской славы. Рабочие организации во время работ разрушили асфальтобетонное покрытие по всей протяженности дорожек.

«После окончания процедуры передачи сети освещения в собственность обслуживающей организации, освещение в парке будет работать в полном объеме», - говорится в сообщении администрации Рязани.

Напомним, в середине мая один из заместителей губернатора Евгений Беленецкий забраковал благоустройство Парка Морской славы. Он отметил неправильные уклоны и многочисленные дефекты покрытия дорожек, недостатки освещения. Эти и другие претензии ранее высказывали местные жители.

— Качество работ – низкое. При приемке представители администрации города не указали подрядчику на ряд непозволительных «ляпов». В таком виде объекты сдавать нельзя. Просто стыдно, — заявил чиновник (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU