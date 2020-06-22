В двух барах и одном кафе на улице Почтовой полиция обнаружила нарушения
Инспекторы Роспотребнадзора вместе с полицией провели рейды в центре Рязани и обнаружили нарушения в работе летних веранд кафе, расположенных на улице Почтовой.
Так, в кафе «Имхо» посетителей обслуживали в закрытом помещении. Проверяющие вошли в заведение в тот момент, когда компания молодежи раскуривала кальян.
Попали под статью КоАП и руководители баров «Чилис» и The Peashem. Им грозят штрафы от 10 до 20 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Рейд полиции и Роспотребнадзора по барам в Рязани.
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ИСТОЧНИК KP.RU