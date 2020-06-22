22 Июнь 2020 2020-06-22T17:52:36+03:00

В двух барах и одном кафе на улице Почтовой полиция обнаружила нарушения.

Изменить размер текста: A A

Инспекторы Роспотребнадзора вместе с полицией провели рейды в центре Рязани и обнаружили нарушения в работе летних веранд кафе, расположенных на улице Почтовой.

Так, в кафе «Имхо» посетителей обслуживали в закрытом помещении. Проверяющие вошли в заведение в тот момент, когда компания молодежи раскуривала кальян.

Попали под статью КоАП и руководители баров «Чилис» и The Peashem. Им грозят штрафы от 10 до 20 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/786395" frameborder="0"></iframe> Рейд полиции и Роспотребнадзора по барам в Рязани.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU