2020-06-22T17:52:36+03:00
Общество

В двух барах и одном кафе на улице Почтовой полиция обнаружила нарушения

Руководителям заведений грозят штрафы и приостановление деятельности [видео]
Яков РЫКОВ
Поделиться:
В двух барах и одном кафе на улице Почтовой полиция обнаружила нарушения.В двух барах и одном кафе на улице Почтовой полиция обнаружила нарушения.
Изменить размер текста:

Инспекторы Роспотребнадзора вместе с полицией провели рейды в центре Рязани и обнаружили нарушения в работе летних веранд кафе, расположенных на улице Почтовой.

Так, в кафе «Имхо» посетителей обслуживали в закрытом помещении. Проверяющие вошли в заведение в тот момент, когда компания молодежи раскуривала кальян.

Попали под статью КоАП и руководители баров «Чилис» и The Peashem. Им грозят штрафы от 10 до 20 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Рейд полиции и Роспотребнадзора по барам в Рязани.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Любимов попросил у Правительства РФ денег на проект нового моста через Оку
В Рязани разгромили военную технику в сквере у памятника Советско-Польского братства по оружию
Власти Рязани подали в суд на подрядчика ремонта в парке Морской славы
В двух барах и одном кафе на улице Почтовой полиция обнаружила нарушения
Во вторник на 13 улицах Рязани отключат электричество
Рязанка, недовольная отсутствием туалетов в городе, строго предупредила власти
Кинотеатр в Рязани не смог оправдаться за «козла» перед судом
В центре Рязани перекрывают часть улицы Полевой
Вечером 22 июня в Рязани возможны дождь, грозы и град
Аэропорт «Протасово» под Рязанью планируют построить к 2024 году
Коммунальное ЧП: в Октябрьском городке затопило подвалы гаражей
Рязанский наркодиспансер продлил время работы по выдаче справок
В поликлинике больницы №11 в Рязани скопилась огромная очередь
Губернатор Рязанской области проснулся в три часа ночи
«Ростелеком» и Devar представляют интерактивную платформу для детей с технологиями AR и AI
В Рязани скончался известный поэт Сергей Свиридов
Статистика коронавируса в Рязанской области продолжает снижение
Сотня домов в Рязани из-за аварии осталась без холодной воды
В рязанском отделении Сбербанка рассказали о дистанционных услугах, которыми удобно пользоваться не выходя из дома
«Алкоголь начал меня убивать»: экс-игрок ХК «Рязань» дал откровенное интервью
Капремонт привел к потопам в квартирах рязанцев
В Шилове ехавшую на велосипеде девочку забросило на капот машины такси
Коммерческий перевозчик из Рязани намерен поглотить часть рынка Санкт-Петербурга