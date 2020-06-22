22 Июнь 2020 2020-06-22T16:55:52+03:00

Во вторник на 13 улицах Рязани отключат электричество.

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23 июня в Рязани произойдет масштабное отключение электричества, сообщает пресс-служба городской администрации. По информации властей, причина отключения – работы по выправлению опор.

Во вторник с 09:30 до 16:00 электричества не будет по следующим адресам:

- ул. Ленинского Комсомола, дома с 98 по 130 (четная сторона), д. 89, д. с 105 по 125 (нечетная сторона);

- ул. Островского, д. 72;

- ул. 12-я Линия, дома с 41 по 57 (нечетная сторона), дома с 50 по 68 (четная сторона);

- ул. 11-я Линия, д. 51, д. 54;

- ул. 10-я Линия, д. 22, д. 24, дома с 28 по 50 (четная сторона), д. 17, д. 19, д. 25, д. 27, д. 45;

- ул. Осипенко, д. 33, д. 35, дома с 37 по 42, д. 44, д. 46;

- переулок Осипенко, дома с 1 по 13, дома с 15 по 22, д. 24, д. 26, д. 28;

- ул. 9-я Линия, д. 2, д. 3, д. 4, д. 6, д. 8, д. 10, д. 12, д. 14, д. 18;

- ул. Дорожный переулок, д. 3, д. 4;

- Прудный переулок, дома с 1 по 6, д. 8, д. 10;

- ул. Новопавловская, д. 3, д. 5, д. 7, д. 9;

- ул. 8-я Линия, д. 3;

- ул. 9-я Линия, дома с 4 по 10 (четная сторона), д. 3, д. 3а, д. 5, д. 7, д. 11, д. 15, д. 17, д. 19.

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ИСТОЧНИК KP.RU