2020-06-22T15:54:33+03:00
Общество

Рязанка, недовольная отсутствием туалетов в городе, строго предупредила власти

На странице губернатора девушка написала, что в следующий раз она будет вынуждена «делать свои дела» на крыльце горадминистрации
Яков РЫКОВ
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Рязанка, недовольная отсутствием туалетов в городе, строго предупредила власти.Рязанка, недовольная отсутствием туалетов в городе, строго предупредила власти.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На странице губернатора Николая Любимова одна из рязанок, недовольная тем, что в Рязани нет туалетов, предупредила, что в следующий раз она вынуждена будет «делать свои дела» на крыльце городской администрации.

«Николай Викторович, хочу обратить ваше внимание и администрации на отсутствие туалетов в городе. И заявить вам официально: если в следующий раз, когда я иду по городу, не будет туалетов, я все свои дела буду вынуждена сделать на крыльце нашей дорогой администрации, которая решила не работать, прикрываясь короновирусом», - говорится в гневном сообщении.

Спустя несколько часов власти Рязани отреагировали и объяснили, что как только губернатор снимет запреты на посещение парков, эти «объекты» снова заработают.

«К сожалению, в рамках ограничительных мер сейчас не представляется возможным открыть для посещения городские парки и, соответственно, уличные туалеты, расположенные в них. Как только этот запрет будет снят особым распоряжением губернатора региона, эти объекты вновь начнут функционировать», - ответила городская администрация.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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