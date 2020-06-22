Вечером 22 июня в Рязани возможны дождь, грозы и град
По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 июня с 18:00 и на сутки в Рязанской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью возможны дожди, в отдельных районах гроза.
Днем в Рязани возможен сильный дождь, грозы и град. Порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду.
МЧС обращается к рязанцам и просит соблюдать простые правила безопасности:
- не стоять под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи, деревьями;
- ограничить время нахождения на улице.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!
ИСТОЧНИК KP.RU