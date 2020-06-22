22 Июнь 2020 2020-06-22T14:14:41+03:00

Вечером 22 июня в Рязани возможны дождь, грозы и град. Фото: Евгения ГУСЕВА

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По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 июня с 18:00 и на сутки в Рязанской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью возможны дожди, в отдельных районах гроза.

Днем в Рязани возможен сильный дождь, грозы и град. Порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду.

МЧС обращается к рязанцам и просит соблюдать простые правила безопасности:

- не стоять под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи, деревьями;

- ограничить время нахождения на улице.

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ИСТОЧНИК KP.RU