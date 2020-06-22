22 Июнь 2020 2020-06-22T13:47:26+03:00

Аэропорт «Протасово» под Рязанью планируют построить к 2024 году. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти в очередной раз высказались об открытии дорогостоящего проекта

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Власти Рязанской области прорабатывают масштабный проект реконструкции действующего аэропорта «Протасово» под Рязанью. Проект включает в себя строительство терминалов, объектов транспортно-логистической инфраструктуры, расширение взлетно-посадочной полосы.

«Важно понимать, что это очень масштабный дорогостоящий проект, требующий колоссальных объемов инвестиций, — отметили чиновники регионального министерства промышленности и экономического развития. — Для их привлечения ведутся переговоры с китайскими, люксембургскими и бельгийскими инвесторами».

Как сообщили в ведомстве, при благоприятном прогнозе в условиях действующих договоренностей реализацию проекта планируется завершить к 2024 году. Точные сроки определят после решения вопроса с дальнейшим финансированием.

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ИСТОЧНИК KP.RU