Коммунальное ЧП: в Октябрьском городке затопило подвалы гаражей
Подвалы гаражей в Октябрьском городке затопило до самого верха, сообщает ГТРК «Ока». По данным телекомпании, лопнула труба водоснабжения. Порыв обнаружили еще в субботу, 20 июня, вызвали аварийную службу, но бригада рабочих приехала лишь два дня спустя.
Откачивать воду пытаются бытовыми насосами, но их мощности не хватает.
«Люди в шоке: зимние запасы теперь испортились, автомобильные колеса тоже затопило. Рязанцы подсчитывают убытки», - говорится в сообщении.
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ИСТОЧНИК KP.RU