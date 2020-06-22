2020-06-22T13:37:47+03:00
Недвижимость

Коммунальное ЧП: в Октябрьском городке затопило подвалы гаражей

Жители третьи сутки откачивают воду. Аварийщиков ждали все выходные
Яков РЫКОВ
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ЧП в Октябрьском городке. Жители третьи сутки пытаются откачать воду из подвалов гаражей. Фото: ГТРК "Ока".ЧП в Октябрьском городке. Жители третьи сутки пытаются откачать воду из подвалов гаражей. Фото: ГТРК "Ока".
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Подвалы гаражей в Октябрьском городке затопило до самого верха, сообщает ГТРК «Ока». По данным телекомпании, лопнула труба водоснабжения. Порыв обнаружили еще в субботу, 20 июня, вызвали аварийную службу, но бригада рабочих приехала лишь два дня спустя.

Откачивать воду пытаются бытовыми насосами, но их мощности не хватает.

«Люди в шоке: зимние запасы теперь испортились, автомобильные колеса тоже затопило. Рязанцы подсчитывают убытки», - говорится в сообщении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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