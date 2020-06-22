Рязанский наркодиспансер продлил время работы по выдаче справок

22 Июнь 2020 2020-06-22T13:27:07+03:00

С 22 июня по 1 июня установлен новый график

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Областной клинический наркологический диспансер в Рязани заявил о продлении времени работы по выдаче медицинских справок и прохождению медицинских комиссий. С 22 июня по 1 июня график будет следующим:

- с 8.00 до 20.00 по будням;

- 24 июня – выходной.

Упомянутые услуги в медучреждении оказывают только по предварительной записи и строго при наличии средств индивидуальной защиты (маски и перчаток).

Записываться предлагают по телефонам: 8-910-641-94-04, 8-910-641-93-85, 8-910-630-04-84 (с 8.00 до 20.00 без выходных).

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ИСТОЧНИК KP.RU