В поликлинике больницы №11 в Рязани скопилась огромная очередь

22 Июнь 2020 2020-06-22T12:46:29+03:00

Люди жалуются, что не могут записаться к врачам по телефону и через интернет

Изменить размер текста: A A

22 июня в сообществе «Типичная Рязань» опубликовали фотографии из поликлиники городской больницы №11. На снимках видно, что у регистратуры скопилась огромная очередь.

«К врачам записаться можно только по телефону или через интернет. Но нечего не работает. Или дозваниваться нереально», - пожаловался автор.

Напомним, в регионе действует режим повышенной готовности из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Медицинским учреждениям предписали организовать плановые обследования в условиях поликлиники, но «только по предварительной записи, строго по времени, указанному в талоне».

Администрация больницы №11 на официальном сайте отсылает пациентов на сайт 62.медицина-онлайн.рф или предлагает звонить по телефонам 8 (4912) 555-003 и 8 (800) 302-33-40.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU