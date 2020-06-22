Губернатор Рязанской области проснулся в три часа ночи

22 Июнь 2020 2020-06-22T12:42:28+03:00

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22 июня ровно в четыре утра на Скорбященском мемориале в Рязани прошла традиционная акция «Я помню!», посвященная Дню памяти и скорби. 79 лет назад фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз, развязав самую кровопролитную в истории войну.

На фронтах Великой Отечественной сражались порядка 300 000 рязанцев, более половины из них так и не вернулись домой…

Собравшие на Скорбященском мемориале почтили память о событиях страшной войны минутой молчания, возложили цветы и лампадки к Огню памяти. Кроме того, волонтеры составили из зажженных лампадок надпись «Я помню!».

Этим ранним утром в церемонии приняли участие губернатор Рязанской области Николай Любимов, глава муниципального образования город Рязань Юлия Рокотянская, глава администрации Рязани Елена Сорокина.

Фото: пресс-служба администрации Рязани.

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ИСТОЧНИК KP.RU