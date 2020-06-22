В Рязани скончался известный поэт Сергей Свиридов

22 Июнь 2020 2020-06-22T12:02:01+03:00

Один из немногих рязанцев, кому слово «поэт» можно было адресовать без иронии и натяжек [видео]

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15 июня ушел из жизни известный рязанский поэт Сергей Свиридов. О его смерти сообщили в паблике «Рязань литературная: проза, поэзия, журналистика».

«Один из немногих рязанцев, кому слово "поэт" можно было адресовать без иронии и натяжек», - говорится в сообщении.

Сергей Свиридов - Здесь бытует поверье, что баба всегда права....Фестиваль "День Поэзии" Рязань, "Старый парк", 21.03.2013

ДОСЬЕ «КП»

Сергей Свиридов родился в 1965 году в Рязани.

Закончил РРТИ, служил в армии.

Работал инженером-системотехником.

Публиковался в сборниках и альманахах «Кто там?» (Новосибирск), «Дети Ра» (Нью-Йорк), «Другое полушарие», «Воздух» (Москва).

Участник второго Фестиваля поэзии, 9-го, 10-го, 11-го Фестивалей верлибра (Москва), «Авант-Волга» (Дарья Суховей) в Рязани.

Дипломант интернет-конкурса «Тенета». Последняя премия «Круг света».

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ИСТОЧНИК KP.RU