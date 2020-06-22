В Рязани скончался известный поэт Сергей Свиридов
15 июня ушел из жизни известный рязанский поэт Сергей Свиридов. О его смерти сообщили в паблике «Рязань литературная: проза, поэзия, журналистика».
«Один из немногих рязанцев, кому слово "поэт" можно было адресовать без иронии и натяжек», - говорится в сообщении.
Сергей Свиридов - Здесь бытует поверье, что баба всегда права....Фестиваль "День Поэзии" Рязань, "Старый парк", 21.03.2013
ДОСЬЕ «КП»
Сергей Свиридов родился в 1965 году в Рязани.
Закончил РРТИ, служил в армии.
Работал инженером-системотехником.
Публиковался в сборниках и альманахах «Кто там?» (Новосибирск), «Дети Ра» (Нью-Йорк), «Другое полушарие», «Воздух» (Москва).
Участник второго Фестиваля поэзии, 9-го, 10-го, 11-го Фестивалей верлибра (Москва), «Авант-Волга» (Дарья Суховей) в Рязани.
Дипломант интернет-конкурса «Тенета». Последняя премия «Круг света».
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