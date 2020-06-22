Статистика коронавируса в Рязанской области продолжает снижение

22 Июнь 2020 2020-06-22T11:36:11+03:00

Если верить официальным подсчетам, достигнуты минимальные показатели с тех самых пор, когда пандемия только набирала обороты

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22 июня в Рязанской области диагноз COVID-19 подтвердился у всех 47 человек, чьи тесты оказались положительными днем ранее. Еще у 45 человек коронавирусную инфекцию выявили по результатам первичного исследования – их анализы на повторной проверке минздрава. Ниже показателей не было с тех самых пор, когда пандемия только набирала обороты.

Таким образом, если верить официальной статистике, в регионе зарегистрировано 4855 случаев заражения COVID-19, вместе с условно подтвержденными – 4900 случаев. Отсюда не исключают выздоровевших и умерших.

Причиной смерти коронавирус признали у 17 человек. Справились с болезнью, по данным опергруппы при областном правительстве, 2995 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU