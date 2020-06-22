Сотня домов в Рязани из-за аварии осталась без холодной воды

22 Июнь 2020 2020-06-22T12:03:43+03:00

Дома на улице Голенчинской в Рязани остались без холодной воды. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

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22 июня в Рязани остались без воды на весь день жители сотни домов по улице Голенчинской. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на муниципальный «Водоканал». По информации властей, причина отключения – аварийно-восстановительные работы на водопроводе.

В понедельник до 17:00 холодной воды не будет по следующим адресам:

- улица Голенчинская, дома с 1 по 102.

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ИСТОЧНИК KP.RU