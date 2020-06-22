«Алкоголь начал меня убивать»: экс-игрок ХК «Рязань» дал откровенное интервью
После расторжения контракта с ХК «Рязань» в 2019 году нападающий Николай Жердев подумывал завершить карьеру. Об этом он рассказал в интервью «Чемпионату».
— Как вы помните, в 2019 году я подписал контракт с клубом ВХЛ «Рязань», но там были свои проблемы. Они касаются лично меня. Ни тренер, ни руководство в них не виноваты. Мое поведение оставляло желать лучшего, — сказал хоккеист.
По словам 35-летнего спортсмена, из-за алкоголя, словно снежный ком, на него наваливались и другие неприятности.
— Я понял, что алкоголь начал меня убивать. Он мешал развиваться моей карьере, постоянно влезал в мои планы, выигрывал у меня дуэль, — продолжает Жердев. — Конечно, накладывать на себя руки я не собирался, но закончить реально подумывал. Думал, может пойти работать тренером или еще куда-нибудь. Просто не мог себя найти и понять, что мне нужно. Прекрасно понимал, что играть я могу. Но и о своих проблемах осознавал.
По совету близких друзей хоккеист уехал в Псков в Свято-Благовещенскую Никандрову пустынь. В монастыре, по его словам, он прожил две недели, а потом регулярно стал туда приезжать.
— Общался с людьми, ходил в храм, посещал службы. Причащался, исповедовался. Много времени находился наедине с собой. Жил в отдельной келье. Долго, порой до полуночи или до часу ночи, разговаривал с отцом Агафангелом. Он мне рассказывал, почему со мной происходят такие вещи и что нужно менять в жизни.
Сейчас Жердев ведет здоровый образ жизни, активно тренируется в зале и на льду. Ждет, когда поступит предложение.
— Я хочу играть, буду ждать. Готов поиграть в Высшей лиге, а дальше, если люди в меня поверят, стараться показывать результат уже в КХЛ. Я сейчас не в том положении, чтобы выбирать себе контракты. Нет такого, что я рассчитываю на какую-то определенную зарплату. Мое дело сейчас – работать и доказывать.
Напомним, 15 октября 2019 ХК «Рязань» сообщил, что контракт с двукратным чемпионом мира Николаем Жердевым расторгнут. По официальной версии, команда и игрок расстались из-за семейных обстоятельств последнего.
В составе «горожан» Жердев провел девять игр, набрал два очка (за две результативные передачи), показатель полезности составил «-7» (читать подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU